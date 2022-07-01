Экс-тренер МФК «Николаев» стал коллаборантом и возглавил в Херсоне футбольный клуб, созданный оккупантами

На базе херсонского «Кристала» оккупанты создали новый футбольный клуб под названием «Фрегат».

Об этом сообщает «Трибуна».

Возглавит команду бывший тренер Кристалла Сергей Шевченко. 64-летний украинец уже встретился с оккупационным главой так называемой Херсонской военно-гражданской администрации.

Начиная с 2014 года Шевченко тренировал «ТСК-Таврию» из оккупированного Крыма, российский «Сахалин», «Таврию» из Берислава Херсонской области, «Кристалл» и «Николаев» (в 2021 году).

Напомним, что российскими оккупантами ракеты разрушили стадион и тренировочную базу, которыми пользовался МФК «Николаев».