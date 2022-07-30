Экс-николаевская теннисистка дошла до полуфинала турнира в Варшаве

Украинская теннисистка Екатерина Байндль (Козлова) не смогла преодолеть стадию 1/2 финала турнира WTA 250 в столице Польши.

Об этом сообщает ТСН.

В полуфинале Байндль, которая занимает 190-е место в рейтинге WTA, уступила румынке Ани Богдан (№108 WTA). Матч длился 2 часа и 14 минут. 28-летняя украинка сумела навязать борьбу своей сопернице, но для победы этого оказалось мало. Как результат, поражение нашей соотечественницы со счетом 5:7, 5:7.

Для Екатерины это был первый полуфинал турнира серии WTA с июля прошлого года, когда она в польской Гдыне проиграла будущей чемпионке, бельгийке Марине Заневской.

Екатерина уроженка Николаева, в декабре 2021 года она вышла замуж за немецкого экс-хоккеиста Михаэля Байндля, после чего выступает на турнирах под фамилией своего мужа.