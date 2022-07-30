На матче Эвертон-Динамо отблагодарили волонтера, который помогал украинцам – ему дали пробить пенальти

В товарищеском матче английского «Эвертона» и киевского «Динамо» в конце поединка на поле выпустили волонтера Пола Страттона, который помогал украинцам.

Об этом сообщил журналист Алексей Братущак.

"Эвертона" решил наградить своего болельщика Страттона. Англичанин в марте взял отпуск на работе и уехал на границу Украины в Перемышле. Там он встречал украинцев, бежавших от войны. И каждый вечер по несколько часов раздавал украинцам шоколадки. Таким образом англичанин даровал мгновения счастья малышам из Украины.

– Мы стоим прямо на границе, поэтому первое, что дети видят, когда въезжают в Польшу, это нас. У них улыбка на лице и берут столько шоколада, сколько хотят, – рассказывал Пол.

И вот через несколько месяцев добро вернулось. В жизни Пола Страттона произошло то, о чем мечтают миллионы болельщиков во всем мире: выйти в футболке любимой команды на домашний стадион и забить гол противнику.

Страттон под руководство главного тренера Фрэнка Лэмпарда вышел на поле, заменив звездного Деле Али. Волонтер забил пенальти и побежал праздновать болельщиков.