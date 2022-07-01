Николаевский боксер Деревянченко победил американца Конли

36-летний николаевский боксер Сергей Деревянченко (13-4, 10 KO) победно вернулся на ринг после серии из трех поражений.

Об этом сообщает Sport.ua.

Его соперником был 30-летний американец Джошуа Конли (17-3, 11 KO). Поединок состоялся в американском Бруклине, в андеркарде противостояния между Дэнни Гарсией и Хосе Бенавидесом.

Украинец весь бой владел преимуществом в 10-раундовом поединке и заслуженно победил по очкам. Это его 14-я победа на профи-ринге.

Сергей Деревянченко (Украина) – Джошуа Конли (США) – UD 10

Счет по запискам: John Basile 98-92, Allen Nace 99-91, Don Trella 99-91