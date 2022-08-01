Знаменитый британский теннисист пожертвовал $300 тысяч для украинских детей, пострадавших от войны

Бывшая первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей с марта жертвует призовые в помощь украинским детям, пострадавшим в войне.

Об этом сообщает «Трибуна».

За это время сумма пожертвований составила более 300 тысяч долларов. Британец планирует продолжать подобную благотворительную деятельность до конца сезона. На этой неделе Маррей выступит на турнире Citi Open в Вашингтоне, руководитель которого пообещал удвоить сумму призовых теннисиста.