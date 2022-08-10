Сразу три экс-игрока МБК «Николаев» вошли в тренерский штаб «Будівельника»

Киевский «Будівельник» объявил состав своего тренерского штаба на предстоящий сезон. В нем сразу три экс-игрока МБК «Николаев».

На сайте клуба сообщается, что главным тренером команды стал Валерий Плеханов. Он будет руководить составом, сыграющим в зарубежных соревнованиях.

Составом «Будівельника», который выступит в чемпионате Украины, будет руководить Дмитрий Забирченко. Сейчас в клубе три ассистента тренера: Леонид Яйло, Артем Чемякин и Дмитрий Глебов.

Яйло играл за "Николаев" в заключительный период своей карьеры и провел на паркете "Надежды" четыре сезона.

Артем Чемякин играл за «Николаев» в 2015-2017 годах, а Дмитрий Глебов – в 2014 году.