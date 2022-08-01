В чемпионате Украины по футболу будет играть николаевская команда «Васт»

Николаевский клуб "Васт" включили в состав Второй лиги чемпионата Украины по футболу.

Об этом сообщили в Профессиональной футбольной лиге.

Всего в дивизионе сыграют 11 команд в два круга. Первое место повышается в классе, второе место сыграет стыковой матч с предпоследним местом Первой лиги. Участники чемпионата во Второй лиге.

«Васт» Николаев «Звягель» Новоград-Волынский «Кремень-2» Кременчуг «Металлург-2» Запорожье «Нива» Бузова «Нива» Винница «Реал Фарма» Одесса «Рубикон» Киев «Хуст Сити» Хуст «Чайка» Петропавловская Борщаговка «Полесье-2».

Напомним, что "Васт" спонсирует одноименная группа николаевских компаний. В прошлом сезоне клуб играл в любительском чемпионате Украины. Домашние матчи "Васт" будет играть в Киевской области. Главный тренер команды – Артем Черний, среди игроков наиболее известным является Виктор Берко.

МФК «Николаев» из-за полномасштабного вторжения россии вынужден пропустить этот сезон.