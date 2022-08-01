В чемпионате Украины по футболу будет играть николаевская команда «Васт»

Николаевский клуб "Васт" включили в состав Второй лиги чемпионата Украины по футболу.
Об этом сообщили в Профессиональной футбольной лиге.
Всего в дивизионе сыграют 11 команд в два круга. Первое место повышается в классе, второе место сыграет стыковой матч с предпоследним местом Первой лиги. Участники чемпионата во Второй лиге.
- «Васт» Николаев
- «Звягель» Новоград-Волынский
- «Кремень-2» Кременчуг
- «Металлург-2» Запорожье
- «Нива» Бузова
- «Нива» Винница
- «Реал Фарма» Одесса
- «Рубикон» Киев
- «Хуст Сити» Хуст
- «Чайка» Петропавловская Борщаговка
- «Полесье-2».
Напомним, что "Васт" спонсирует одноименная группа николаевских компаний. В прошлом сезоне клуб играл в любительском чемпионате Украины. Домашние матчи "Васт" будет играть в Киевской области. Главный тренер команды – Артем Черний, среди игроков наиболее известным является Виктор Берко.
МФК «Николаев» из-за полномасштабного вторжения россии вынужден пропустить этот сезон.