В чемпионате Украины по футболу будет играть николаевская команда «Васт»

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12.08.2022 22:35

Николаевский клуб "Васт" включили в состав Второй лиги чемпионата Украины по футболу.

Об этом сообщили в Профессиональной футбольной лиге.

Всего в дивизионе сыграют 11 команд в два круга. Первое место повышается в классе, второе место сыграет стыковой матч с предпоследним местом Первой лиги. Участники чемпионата во Второй лиге.

  1. «Васт» Николаев
  2. «Звягель» Новоград-Волынский
  3. «Кремень-2» Кременчуг
  4. «Металлург-2» Запорожье
  5. «Нива» Бузова
  6. «Нива» Винница
  7. «Реал Фарма» Одесса
  8. «Рубикон» Киев
  9. «Хуст Сити» Хуст
  10. «Чайка» Петропавловская Борщаговка
  11. «Полесье-2».

Напомним, что "Васт" спонсирует одноименная группа николаевских компаний. В прошлом сезоне клуб играл в любительском чемпионате Украины. Домашние матчи "Васт" будет играть в Киевской области. Главный тренер команды – Артем Черний, среди игроков наиболее известным является Виктор Берко.

МФК «Николаев» из-за полномасштабного вторжения россии вынужден пропустить этот сезон.

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