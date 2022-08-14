Лидер футбольной сборной Украины может перейти в Английскую премьер-лигу

Итальянский футбольный клуб "Аталанта" (Бергамо) готов продать украинского полузащитника Руслана Малиновского за 20-22 миллиона евро.

Об этом сообщает «Укринформ».

На 29-летнего хавбека сборной Украины претендует не только Ноттингем Форест, но и другие клубы Английской Премьер-лиги и топ-лиг Европы. Первое предложение «Ноттингем Форест» в 15 миллионов «Аталанта» не устроило.

В недавнем матче голевая передача Малиновского помогла "Аталанте" победить "Сампдорию" (2:0) в стартовом туре чемпионата Италии. Руслан начал поединок на скамейке запасных. На 84-й минуте хавбек вышел на замену и на 90+6-й минуте ассистировал Адемоле Лукману.