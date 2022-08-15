За четыре дня чемпионата Европы по водным видам спорта украинские синхронистки завоевали уже шесть золотых наград

На проходящем в Риме чемпионате Европы по водным видам спорта украинские синхронистки завоевали 14 августа уже шестой комплект золотых наград в артистическом плавании.

Об этом проинформировала в Fаcebook сборная Украины.

«Шесть финалов, шесть золотых медалей уже завоевала сборная команда Украины по синхронному плаванию на чемпионате Европы в Риме. Завтра заключительный день соревнований, болеем за наших», – говорится в сообщении.



Шестой комплект золотых наград украинки завоевали в комбинированной группе, получив в итоге 95,2 балла. У занявших второе место итальянок – на 2,5 балла меньше.

Победителями стали: Владислава Алексеева, Марина Алексеева, Марта Федина, Вероника Гришко, Олеся Деревьянченко, Ангелина Овчинникова, Валерия Тищенко, Дарья Мошинская, София Мациевская, Анастасия Шмонина.



Украинки также завоевывали золото в таких дисциплинах: соло (техническая программа), соло (произвольная программа), дуэт (произвольная программа), группа (техническая программа) и гайлайт.



Все синхронистки украинской команды – из Харьковской области.



Напомним, женская сборная во второй раз в истории Украины завоевала «золото» на шахматной Олимпиаде.