Украинец Романчук снова стал чемпионом Европы по плаванию

Украинец Михаил Романчук принес сборной Украины по плаванию первую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта.

Об этом сообщает Суспільне.

Романчук выиграл «золото» на дистанции 1500 метров свободным стилем. Это уже второй его финал на Евро-2022.

Первым финальным выступлением для него стал заплыв на дистанции 800 метров свободным стилем, где занял четвертое место.

В финал 1500 метров Романчук подходил в статусе действующего чемпиона Европы. И подтверждал свой статус на первой половине дистанции, опережая итальянца Грегорио Палтриньери и француза Дамьена Джоли.

На второй половине дистанции Романчук не только удержал преимущество над соперниками, но и увеличил его. В итоге время украинца составило 14:36.10 мин. и он защитил звание чемпиона Европы.

Финишное время (1500 метров свободным стилем):

Михаил Романчук (Украина) – 14:36.10

Грегорио Палтриньери (Италия) – 14:39.79

Дамьен Джоли (Франция) – 14:50.86

Это второе подряд «золото» Романчука на чемпионатах Европы по водным видам спорта.