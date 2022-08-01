Усик провел открытую тренировку накануне боя с Джошуа и поразил собравшихся трюком на скорость

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик накануне боя-реванша против британца Энтони Джошуа провел открытую тренировку, где показал свои физические способности.

Видео было опубликовано на странице lomus_official в Instagram.

Усик удивил всех присутствующих быстротой при выполнении трюка с монетами. Украинец одной рукой подкинул четыре монеты, а затем поймал их.

Напомним, реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2021 года, украинец победил британца единогласным решением судей, завоевав чемпионские пояса.