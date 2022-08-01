Усик пришел на пресс-конференцию в образе казака и спел «Ой у лузі червона калина»

Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик появился на пресс-конференции перед вторым боем с британцем Энтони Джошуа в образе казака. Он вышел в традиционном украинском костюме, в жупане и вышиванке с черным оселедцем.

Об этом сообщает NikLife.

Издание отмечает, что бренд Эльвиры Гасановой Damirli сшил для Александра Усика этно-костюм. Боксер отрастил оселедець, чтобы максимально походить на казака. Во время самой пресс-конференции Усик спел «Червону калину».

Напомним, что на пресс-конференции перед первым боем он был в образе Джокера – суперзлодея вселенной DC Comics, главного врага Бэтмена.

20 августа в Джидде Александр Усик проведет второй бой с Энтони Джошуа . В первом бою украинец уверенно выиграл по очкам, получив чемпионские пояса.

Как известно, в преддверии боя Александр Усик провел открытую тренировку, где показал свои физические способности. Украинец одной рукой подкинул четыре монеты, а затем поймал их.