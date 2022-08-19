Николаевец Середа завоевал еще одну награду на чемпионате Европы по водным видам спорта

Украинские прыгуны в воду, николаевец Алексей Середа и Кирилл Болюх выиграли «серебро» на проходящем в Риме чемпионате Европы по водным видам спорта.

Об этом сообщает Укринформ.

В синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки среди мужчин, 15-летний Болюх и 16-летний Среда набрали 388,02 балла. Украинцы проиграли два балла представителям Великобритании. Третье место заняли прыгуны из Германии.

Для украинских прыгунов это уже четвёртая медаль на турнире. Ранее серебро завоевали Ксения Байло, Кирилл Болюх, Виктория Кесарь и Даниил Коновалов в командном миксте.

«Серебро» в прыжках с 10-метровой вышки завоевала София Лискун. Кроме того, Лискун в паре с Алексеем Середой стала вице-чемпионкой Европы среди смешанных пар.