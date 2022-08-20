Украинка Бех-Романчук выиграла золотую медаль чемпионата Европы, поставив рекорд сезона

Украинка Марина Бех-Романчук выиграла золотую медаль чемпионата Европы по легкой атлетике-2022 в тройном прыжке, поставив рекорд сезона – 15,02 м.

Об этом сообщает «Суспільне».

Поздним вечером 19 августа Бех-Романчук стала чемпионкой Европы в тройном прыжке.

На четвертый финальный день уже в первом прыжке она показала результат 14.81 метра – новый рекорд сезона в Европе.

После этого украинская легкоатлетка лидировала в течение всего финала. А в пятом прыжке второй раз побила рекорд сезона, прыгнув за 15 метров - 15.02 м.

- Конечно, понимала, что могу задеть этот 15-метровый рубеж. Это была основная цель. Откровенно скажу: у меня не было задачи [выиграть] медаль или еще что-то - хотела результата, который в конце концов меня удовлетворит и принесет какой-то позитив, - рассказала спортсменка.

Вместе с тем, Украина получила еще две медали на Мультиспортивном чемпионате Европы в легкой атлетике. Их авторами стали бегунки Виктория Ткачук и Анна Рыжикова, выигравшие серебро и бронзу на дистанции 400 метров с барьерами.

Напомним, в марте Бех-Романчук в тройном прыжке на Чемпионате мира по легкой атлетике в помещении прыгнула на 14.74 метра и стала серебряным призером.