Главный боксерский поединок года – Усик бьется против Джошуа

Ночью 20 августа проходит бой-реванш за титул чемпиона мира по боксу по версиям WBA, WBO, IBF и IBO между тяжеловесами, украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ».

Поединок проходит в Джидде, Саудовская Аравия на ринге Король Абдалла Спортс Сити. Напомним, что первый бой выиграл по очкам Усик.

Украинец должен был сойтись с Джошуа в бое-реванше в конце апреля 2022 года. Однако полномасштабное российское вторжение в Украину перенесло дату реванша на неопределенный срок, потому что Усик пошел в ряды ТрО. Дату переносили не один раз, окончательным решением было избрано 20 августа. Ожидается, что победитель реванша встретится с британцем Тайсоном Фьюри в бою за объединение поясов.

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Ориентировочное начало боя – 00:30-00:45. Пока идут предварительные бои.