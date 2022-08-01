Фьюри высмеял бой Усика с Джошуа – украинский боксер ему ответил

Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что за один вечер побьет и украинского чемпиона-супертяжа Александра Усика и его оппонента Энтони Джошуа.

Об этом он сказал в Instagram stories, комментируя вторую победу Усика над Джошуа.

- Если быть честным с вами, ребята, после просмотра, оба они были дер***м. Это был один из худших титульных боев в тяжелом весе, которые я когда-либо видел. Это было де***о! Давайте! Я уничтожу их обоих в один вечер, – сказал он.

Фьюри, который ранее уверял, что завершил карьеру, также призвал «доставать чековые книжки».

- «Цыганский король» (прозвище Фьюри, - ред.) останется здесь навсегда, – добавил он.

Tyson Fury, checking in from his birthday/retirement party in Manchester, suggests that he will return to boxing to fight Oleksandr Usyk to unify the heavyweight championship for the first time in more than two decades. pic.twitter.com/fChRBjJfMR — Bryan Armen Graham (@BryanAGraham) August 21, 2022

Усик на пресс-конференции высмеял слова Фьюри.

- Это снится ему. Побьет… Знаете, что он побьет? З***ицу свою он побьет, – сказал украинский чемпион и засмеялся.

Стоит отметить, что Усик также заявил о планах провести бой с Тайсоном Фьюри или же вообще не боксировать.