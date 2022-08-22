Николаевский олимпиец Абраменко пожертвовал свою премию от Минобороны в пользу ВСУ

Николаевский фристайлист Александр Абраменко рассказал о денежной награде от Министерства обороны Украины за медаль Олимпиады-2022 и помощь ВСУ.

Об этом сообщает «Трибуна».

– Это были деньги за медаль от Минобороны Украины. Когда они сказали, что будут меня награждать, я сразу понял, что это будет денежная премия. Я подумал, что ненормально брать деньги от армии в такое время и тратить на себя. Поэтому я сразу хотел, чтобы эти деньги пошли на нужды военных или помощь пострадавших. Когда Минобороны перечислили мне средства, я сразу направил их на нужные вещи, - сказал Абраменко.