Николаевский спортсмен Середа стал чемпионом Европы по прыжкам в воду

Николаевский 16-летний прыгун в воду Алексей Середа во второй раз в карьере завоевал личное золото чемпионата Европы.

Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

На золотой ноте завершился для Украины чемпионат Европы по водным видам спорта в Риме. Алексей Середа, уже имевший в активе два серебра на нынешнем континентальном первенстве, стал чемпионом на вышке 10 м, повторив свое же достижение образца 2019 года. Он принес нашей сборной по прыжкам в воду седьмую медаль в столице Италии.

В финале Алексей набрал сумму 493,55 и опередил на 34,55 балла ближайшего соперника – Ноа Уильямса из Великобритании.