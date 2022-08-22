«Это медаль для нашей армии и для нашей Екатерины Табашник», - Ярослава Магучих о победе на чемпионате Европы

Первая в истории Украины чемпионка Европы по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась эмоциями после победы.

Об этом сообщает «Суспільне».

- Я очень счастлива, что у меня две награды: серебро чемпионата мира и первое золото взрослого чемпионата Европы. Это очень круто, это медаль для всех украинцев, нашей армии и нашей Катерины Табашник.

- Любая награда и победа сейчас это для всей страны, для ребят, защищающих нас, ведь благодаря им мы имеем возможность тренироваться и защищать честь страны на дорожках. Поэтому спасибо вам большое. Мы победим всех. Слава Украине, – сказала Магучих.

Напомним, что мать украинской легкоатлетки Табашник погибла в результате ракетного удара россии по Харькову. Табашник и Магучих являются коллегами и соперницами по сборной Украины.