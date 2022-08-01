Украинец добежал с Киева до Варшавы за 14 дней и собрал ₴2 миллиона для украинских спасателей

В среду, 24 августа, в Варшаве завершился ультрамарафон благодарности «Украина-Польша вместе!» с участием украинского спасателя Владимира Сковородки, который стартовал в Киеве 11 августа.

Об этом сообщает ГСЧС.

Отмечается, что главной целью ультрамарафона было собрать 2 миллион гривен на оборудование для спасателей и поблагодарить польский народ за поддержку Украины во время войны.

«Его горячо встретили искренними эмоциями и поддержкой. Тяжелее уже позади, и теперь можно только поздравить нашего марафонца с успешным преодолением маршрута», - сказано в сообщении.

За 14 дней марафона бегун преодолел более 800 километров. К слову, это рекорд, который войдет в «Национальный реестр рекордов Украины 2022».

«Владимир Сковородка бросил вызов не только собственным силам. Это стремление поблагодарить и проявить уважение наших соседей из Польши, которые с самого начала войны всячески поддерживают украинцев и помогают», - добавили в сообщении.

Отмечается, что вместе с ним из Киева отправились коллеги. Так, Николай Войтович пробежал более 220 км, Буток Руслан свыше 300 км, а Борков Сергей более 400 км. Всю дистанцию Владимира с коллегами радостью встречали.

«Кто-то присоединялся и бежал рядом, кто-то встречал у дороги. Подобная поддержка лишь вдохновляла нашего спортсмена, прибавляя больше сил! Мы невероятно гордимся каждым!», - добавили в сообщении.

Напомним, как девочка из Николаева, продавая печение с предсказанием, собрала 10 тысяч гривен - все средства она передала на оборону родного города.