Матч футбольного чемпионата Украины трижды прерывали из-за воздушных тревог

Матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги «Рух» – «Металлист» войдет в историю как первый поединок в истории элитного украинского дивизиона, который прерывался из-за воздушных тревог.

Об этом сообщает «Трибуна».

Поединок проводился во Львове. Первый раз тревога прервала матч на 44-й минуте, команды провели в укрытии около 35 минут. По договоренности между командами после доигранного первого тайма был проведен лишь 5-минутный перерыв, после чего начали второй тайм.

Второй раз тревога прервала матч на 52-й минуте, команды провели в укрытии 1 час 15 минут. Третий раз тревога прервала матч на 77-й минуте, команды провели в укрытии около 35 минут. Всего матч длился 4 часа 27 минут. Он закончился со счетом 1:2 в пользу "Металлиста", победный гол забил экс-игрок МФК "Николаев" Максим Прядун.