Звезды мирового тенниса провели благотворительный матч и собрали пожертвования для Украины

На турнире US Open состоялось выставочное мероприятие «Теннис играет ради мира». 24 августа в День Независимости Украины на благотворительном теннисном мероприятии в Нью-Йорке удалось собрать $1,2 миллиона.

Об этом сообщает «Большой теннис Украины».

В матче для сбора средств для гуманитарной помощи Украине приняли участие украинские теннисисты Сергей Стаховский, Ольга Савчук, Даяна Ястремская, Катарина Завацкая и Дарья Снигур. На корте сыграли звезды мирового тенниса: Ига Швентек, Рафаэль Надаль, Коко Гауфф, Маттео Берреттини, Мария Саккари, Стефанос Циципас, Джессика Пегула, Себастьян Корда, Фрэнсис Тиафо, Лейла Фернандес, Карлос Алькарас, Теллос Алькарас, братья Джон и Патрик Макинрои.

Акции по поддержке осведомленности о войне в Украине продолжатся на US Open и дальше. На открытие соревнований 29 августа будет приглашен украинский хор «Думка» из Нью-Йорка. Ранее сообщалось, что USTA планирует передать благотворительной платформе «Ukraine Crisis Relief Fund» минимум $2 миллиона.