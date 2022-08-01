«Шахтер» узнал своих соперников по Лиге чемпионов

Донецкий «Шахтер» узнал своих соперников по групповому этапу футбольной Лиги чемпионов.

Жеребьевка прошла вечером 25 августа.

«Горняки» являются единственным представителем Украины на этой стадии турнира.

Украинцы попали в группу F, где встретятся с мадридским «Реалом», РБ «Лейпциг» из Германии, а также шотландским «Селтиком». Учитывая кадровые изменения «Шахтера», украинский клуб, скорее всего, будет бороться за третье место с шотландцами, т.е. за выход в Лигу Европы. Матчи еврокубков «Шахтер» будет играть в Варшаве.