Усик возглавил престижный рейтинг сильнейших боксеров мира

Украинский чемпион мира по версиям IBF, IBO, WBA Super и WBO в супертяжелом весе Александр Усик возглавил рейтинг сильнейших боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P).

Свой рейтинг обновило авторитетное издание The Ring, пишет «Зеркало недели».

Усик раньше уже занимал первое место, но летом уступил его чемпиону мира в самом легком весе Наои Иноуэ. После победы в реванше над Энтони Джошуа украинец снова стал первым номером. Еще один украинец Василий Ломаченко, ныне не владеющий титулами, находится на шестом месте.

Топ-6 рейтинга P4P по версии The Ring: 1. Александр Усик (Украина) 2. Наоя Иноуэ (Япония) 3. Теренс Кроуфорд (США) 4. Эррол Спенс (США) 5. Сауль Альварес (Мексика) 6. Василий Ломаченко (Украина).

Напомним, Усик победил Джошуа в реванше раздельным решением судей и защитил свои титулы. Также украинец завоевал вакантный пояс чемпиона мира по версии журнала The Ring. Усик стал первым боксером в истории, становившимся обладателем этого титула в двух весовых категориях.