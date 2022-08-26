Жеребьевка Лиги Европы: «Динамо» снова встретится с «Фенербахче», с которым недавно играло в ЛЧ

В групповом этапе Лиги Европы киевское "Динамо" сыграет с французским "Ренном", турецким "Фенербахче" и кипрским АЭК.

Об этом сообщает «Трибуна».

Киевский клуб в этом году выбил «Фенербахче» из второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, а АЭК из Ларнаки прошел «Днепр-1» в плей-офф отбора Лиги Европы.