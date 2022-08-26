Жеребьевка Лиги Европы: «Динамо» снова встретится с «Фенербахче», с которым недавно играло в ЛЧ

В групповом этапе Лиги Европы киевское "Динамо" сыграет с французским "Ренном", турецким "Фенербахче" и кипрским АЭК.
Об этом сообщает «Трибуна».
Киевский клуб в этом году выбил «Фенербахче» из второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, а АЭК из Ларнаки прошел «Днепр-1» в плей-офф отбора Лиги Европы.
Группа A: "Арсенал", "ПСВ", "Буде-Глимт", "Цюрих"
Группа B: "Динамо", "Ренн", "Фенербахче", АЭК Ларнака
Группа C: "Рома", "Лудогорец", "Бетис", ИК
Группа D: "Брага", "Мальме", "Унион", "Юнион Сент-Жиллуа"
Группа E: "Манчестер Юнайтед", "Реал Сосьедад", "Шериф", "Омония"
Группа F: «Лацио», «Фейеноорд», «Митьюлланд», «Штурм»
Группа G: "Олимпиакос", "Карабах", "Фрайбург", "Нант"
Группа H: "Црвена Звезда", "Монако", "Ференцварош", "Трабзонспор"