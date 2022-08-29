Победное шествие по Европе: Николаевские борцы спортивного клуба бразильского джиу-джитсу привезли 10 медалей с международных соревнований

Семь николаевских спортсменов под руководством тренера Евгения Сандула 17 августа выехали на спортивные сборы с соревнованиями в европейских странах. Спортсмены приняли участие в двух международных турнирах – Германия и Хорватия, откуда привезли 10 медалей.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил тренер спортсменов Евгений Сандул.

Первым этапом были международные соревнования AJP TOUR HAMBURG INTERNATIONAL PRO – GI, в городе Гамбург, Германия, количество участников было более 600 человек.

Призовые места получили:

1 место – Дурнева Елизавета, в финале был самый быстрый поединок – 13 секунд, досрочная победа.

1 место – Сандул Иван, выиграв в финале спортсмена по России;

1 место – Биба Богдан, который боролся в категории с ребятами на год старше и больше в весе на 5 кг. По словам тренера Евгения Сандула, Богдан уже неоднократно успешно участвует в категории выше, принося медали в общую копилку;

2 место – Талагаев Дмитрий, дебютировал в категории подростков.

После окончания первого этапа ребята отправились на тренировку в Вену (Австрия), где занимались 2 раза в день в одном из лучших спортивных клубов Европы. Получив такой опыт, спортсмены отправились на чемпионат Европы AJP TOUR EUROPE YOUTH – GI, город Сплит, Хорватия

«Первое, с чем столкнулись спортсмены – климат. В Германии и Австрии были дожди, температура воздуха +15-18 градусов, а в Хорватии +40. Но цель и желание бороться и побеждать было выше любых трудностей и препятствий», - комментирует тренер спортсменов.

Чемпионат проходил в большом спортивном комплексе в самом центре Сплит. Участие приняло более 400 спортсменов из 15 стран.

Результат соревнований:

1 место – Сандул Иван, в финале одержал победу у спортсмена из Кипра;

1 место – Балашова София;

1 место – Биба Богдан, в финале одержал победу у спортсмена из Кипра, так же, старше по возрасту и больше по весу;

1 место – Дурнева Елизавета, в финале окончившая победу досрочно со спортсменкой из Чехии, Лиза боролась в категории оранжевых поясов;

2 место – Сандул Роман, в финале уступивший по спорному решению судьи;

3 место – Талагаев Дмитрий, схватки были серьезные и тяжелые;

Казбан Дмитрий выступал, был легионером нашего клуба ZrTeam, по решению организаторов он был переведен в дивизион зеленых поясов, хотя он имеет желтый пояс, в схватке за 3 место уступил по решению судьи.

А также участие принял тренер команды - Сандул Евгений и стал Призером Чемпионата Европы, встретился в финале с борцом из Болгарии, но в знаки далось отсутствие соревнований и постоянных тренировок, из-за войны.