МБК «Николаев» сыграет в будущем чемпионате Украины – команда будет базироваться в Днепре

МБК "Николаев" не пропустит 30-й чемпионат Украины по баскетболу и примет в нем участие.
Об этом сообщается на Facebook-странице клуба.
«Все болельщики хорошо знают, что в нашем городе есть легендарная команда МБК «Николаев», единственный еще не пропустивший ни одного из 29 чемпионатов Украины. Этой осенью, несмотря на войну, запланировано проведение 30 чемпионата Украины по баскетболу и нами было принято решение, что команда должна принять в нем участие».
«Клуб обратился к президенту СК «Прометей» Владимиру Дубинскому, который протянул нам руку помощи, именно благодаря ему и стало возможным сохранить команду. МБК "Николаев" едет в Днепр. Ребятам обеспечены проживание, питание и домашняя база «Прометея» для подготовки к соревнованиям. Также большое спасибо строительной компании «Стройинвест Инжиниринг» и «Техноторгу», которые стали титульным спонсором команды и оказали финансовую поддержку спортсменам. Это невероятно, что в столь сложное время спорт продолжает жить и развиваться благодаря настоящим патриотам и ценителям баскетбола!» – сообщили в клубе.