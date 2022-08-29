МБК «Николаев» сыграет в будущем чемпионате Украины – команда будет базироваться в Днепре

МБК "Николаев" не пропустит 30-й чемпионат Украины по баскетболу и примет в нем участие.

Об этом сообщается на Facebook-странице клуба.

«Все болельщики хорошо знают, что в нашем городе есть легендарная команда МБК «Николаев», единственный еще не пропустивший ни одного из 29 чемпионатов Украины. Этой осенью, несмотря на войну, запланировано проведение 30 чемпионата Украины по баскетболу и нами было принято решение, что команда должна принять в нем участие».