ФК «Васт» презентовал форму на новый сезон – команда будет играть «за всю Николаевщину»

Николаевский футбольный клуб «Васт» представил форму на будущий сезон.

Об этом сообщается в Instagram клуба.

Белая форма с красно-черными рукавами. Технический спонсор – Nike. Кроме эмблемы клуба и спонсора «Васт», на футболках есть карта Украины с лозунгом «Слава Украине – Героям слава!». Также на рукавах есть надпись «Два города, одна команда, единственная страна».

"Васт" представляет Николаев и Ирпень. Футбольные матчи в Николаеве пока проводить невозможно, поэтому команда будет играть домашние поединки в Ирпене. Презентацию формы провели на фоне разрушенного торгового центра Ирпеня. Скорее всего, это призыв к украинцам не забывать о войне.

Также на футболках упомянутые города Николаевщины, которые дали отпор врагу – например, Виктор Берко будет носить на форме имя родного города – Вознесенска.

Свой первый матч во Второй лиге "Васт" проведет 5 сентября против "Кременя-2".