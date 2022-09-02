Усик согласен на бой с Фьюри – он ждет, что британец похудеет и «выговорится»

Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик согласен на объединительный бой с британцем Тайсоном Фьюри, поединок может состояться в следующем году.

Об этом сообщает «ТСН».

Александр признался, что до конца года уже не собирается возвращаться на ринг. Крымчанин намерен лечить старые травмы и восстанавливаться после реванша с Джошуа, а также провести время с семьей.

- Бой с Фьюри в декабре невозможен. По двум причинам. Первое – есть старые травмы, которые нужно подлечить. Они дали о себе знать. На восстановление уйдет несколько месяцев. Второе – я просто не хочу боксировать в декабре. Я полгода не вылезал из зала, хочу побыть с детьми, семьей, есть дела дома. Бокс пусть подождет. В следующем году, думаю, это произойдет. Фьюри немного поболтает, похудеет. Все продается, нужно просто немного подождать, – сказал Усик на пресс-конференции в Киеве.

Что касается места проведения предстоящего поединка, то украинец сообщил, что уже есть заинтересованность организовать его в Саудовской Аравии.

– Мы общались с саудитами, которые организовали реванш с Джошуа. Они очень заинтересованы в том, чтобы провести наш поединок. Мне кажется, что это отличный вариант. Они хотят построить стадион на 80 или 90 тысяч человек, – сказал Усик.

Напомним, что Фьюри известен своими резкими словесными выпадами в адрес соперников. Также боксер в периоды между боями набирает лишний вес.