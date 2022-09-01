Сборная Украины по баскетболу выиграла свой стартовый поединок на чемпионате Европы

Сборная Украины по баскетболу начала с победы свой путь на Евробаскете.

Украина – Великобритания – 90:61 (22:17, 20:15, 24:12, 24:17)

В : Михайлюк 17, Лэнь 13, Близнюк 10+5 передач, Сидоров 10, Пустовой 8, Лукашов 8+5 передач, Бобров 7, Зотов 6, Санон 6, Герун 5, Скапинцев, Ткаченко.

Украинцы в групповом раунде проведут пять матчей, из них первые два – самые важные, сегодняшний против Великобритании и завтрашний против Эстонии. В случае двух побед Украина с большой вероятностью выйдет в плей-офф. Остальных соперников по группе – Грецию, Италию и Хорватию – обыграть будет гораздо сложнее. Задача минимум для Украины – занять четвертое место в группе.

В матче с британцами украинцам удалось завладеть инициативой и в каждой четверти наращивать свое преимущество. Самым результативным в сборной Украины стал Святослав Михайлюк, 5 раз попавший из-за дуги.

Экс-игрок МБК «Николаев» Виталий Зотов провел на площадке 20 минут, за которые набрал 6 очков и 3 результативных передачи.