«Мне было не так тяжело, как некоторым ребятам на передовой», – Усик о реванше с Джошуа

Украинский боксер Александр Усик считает, что ему в поединке с Энтони Джошуа помогла в том числе поддержка военных ВСУ, с которыми он неоднократно общался до и после боя.

Об этом сообщает ТСН.

Усик вспомнил девятый раунд поединка, когда Джошуа оказывал невероятное давление на него. Александр сумел выстоять и убедительно забрал финальные раунды, а с ними и итоговую победу.

– Я знаю, что ребята на передовой смотрели бой. Они посылали видео мне, а я ем. Знаю, что многие ребята поддерживали. Это наша общая победа, поэтому думаю, что я всех людей ободрил.