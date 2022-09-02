«Мне было не так тяжело, как некоторым ребятам на передовой», – Усик о реванше с Джошуа

Украинский боксер Александр Усик считает, что ему в поединке с Энтони Джошуа помогла в том числе поддержка военных ВСУ, с которыми он неоднократно общался до и после боя.
Об этом сообщает ТСН.
Усик вспомнил девятый раунд поединка, когда Джошуа оказывал невероятное давление на него. Александр сумел выстоять и убедительно забрал финальные раунды, а с ними и итоговую победу.
– Я знаю, что ребята на передовой смотрели бой. Они посылали видео мне, а я ем. Знаю, что многие ребята поддерживали. Это наша общая победа, поэтому думаю, что я всех людей ободрил.
– Не думаю, что кто-то из боксеров будет пропускать удары, чтобы дать вымахаться. Это бокс. Иногда и тебе прилетает, где начинаешь «плавать» конкретно. В 9-м раунде я почувствовал сильное давление и увидел в глазах Джошуа: "Ну все, сейчас я этого снежка съем". Но я понимал, что нельзя сдаваться, нельзя останавливаться. Я понимал, что мне не так тяжело, как некоторым ребятам на передовой, – сказал Усик на пресс-конференции в Киеве.