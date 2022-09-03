Украинка Магучих показала лучший результат сезона в мире и победила на этапе «Бриллиантовой лиги»

В пятницу, 2 сентября, украинская прыгунка в высоту Ярослава Магучих выиграла этап «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе (Бельгия).

Об этом сообщают на сайте соревнований.

20-летняя украинка, действующая чемпионка Европы, покорила высоту 2,05 м. Это ее личный рекорд на соревнованиях на открытом воздухе и повторение рекорда Украины. Издание Inside the Games напомнило, что его установила в 1995 году украинская легкоатлетка Инга Бабакова.

Магучих попыталась побить мировой рекорд, установленный в 1987 году, и взять высоту 2,10 м, но три попытки оказались неудачными.

После соревнований украинка сказала, что собирается покорить эту высоту.

– Я пробовала прыгнуть на 2,10 м… Это было действительно фантастически. Я знаю, что сделаю это в скором времени, – сказала спортсменка.

Она добавила, что «соревновалась для всей своей страны и украинского народа».

Напомним, Ярослава Магучих взяла золото в прыжках в высоту на Мультиспортивном чемпионате Европы-2022, став первой в истории Украины чемпионкой Европы по прыжкам в высоту.