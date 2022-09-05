Женская волейбольная сборная Украины досрочно вышла на Евро-2023

Женская сборная по волейболу досрочно вышла на чемпионат Европы-2023.
Об этом пишет «Суспільне».
Португалия – Украина 0:3 (21:25, 16:25, 12:25)
Для украинских волейболисток это второй подряд матч против Португалии. Первая игра окончилась для «сине-желтых» победой по итогам трех сетов. Аналогичным образом окончился для женской сборной Украины и второй матч против Португалии. Украинки одолели соперниц по итогам трех сетов.
Самое большое сопротивление «сине-желтые» ощутили от португалок в первом сете. Хозяйки площадки долго не уступали украинкам и даже имели минимальное преимущество. Однако в конце партии Украина вышла вперед и одержала победу. Во втором сете преимущество украинок над португалками постепенно наращивалось и составило итоговые девять очков. Не поменялась ситуация и в третьей партии.
Турнирная таблица в отборе на Евро-2023
1. Украина – 4 победы (11 очков), 12:2 по сетам
2. Венгрия – 3 победы (10 очков), 11:3
3. Португалия – 1 победа (3 очка), 3:9
4. Кипр – 0 побед (0 очков), 0:12