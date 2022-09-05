Женская волейбольная сборная Украины досрочно вышла на Евро-2023

Женская сборная по волейболу досрочно вышла на чемпионат Европы-2023.

Об этом пишет «Суспільне».

Португалия – Украина 0:3 (21:25, 16:25, 12:25)

Для украинских волейболисток это второй подряд матч против Португалии. Первая игра окончилась для «сине-желтых» победой по итогам трех сетов. Аналогичным образом окончился для женской сборной Украины и второй матч против Португалии. Украинки одолели соперниц по итогам трех сетов.

Самое большое сопротивление «сине-желтые» ощутили от португалок в первом сете. Хозяйки площадки долго не уступали украинкам и даже имели минимальное преимущество. Однако в конце партии Украина вышла вперед и одержала победу. Во втором сете преимущество украинок над португалками постепенно наращивалось и составило итоговые девять очков. Не поменялась ситуация и в третьей партии.