Николаевский ФК «Васт» с разгромной победы начал свои выступления на профессиональном уровне

Футбольная команда "Васт" из Николаева победила "Кремень-2" из Кременчуга в стартовом туре второй лиги.

«Васт» – «Кремень-2» – 5:0 Голы : 18, Витенко, 49, Крамаренко, 58, Ярчук, 80, 87, Гуменяк. В: Восконян, Швиденко, Шкиндер, Сартина, Головин, Ярчук (82, Стеценко), Тищенко (62, Берко), Витенко (72, Много), Боровский, Каранга (72, Студенко), Крамаренко (62, Гуменяк).

Напомним, что николаевцы в этом сезоне дебютировали в чемпионате Украины. Матч проходил в Демидове Киевской области.

Первый гол «Васта» в матчах на профессиональном уровне забил Витенко – отметим пас от Головина, выбравшего нестандартное решение и нашедшего передачей своего коллегу.

После перерыва "Васт" разыграл подобную результативную атаку. Ярчук навесил в штрафную, а Крамаренко ударом под перекладину удвоил счет. Впоследствии отличился уже Ярчук, реализовавший штрафной за фол на Крамаренко. В обоих случаях вратарь «Кременя-2» имел мало шансов отбить мяч.

В конце поединка дубль оформил вышедший на замену Гуменяк. Сначала он замкнул навес Головина (у которого второй результативный пас за игру), а потом реализовал атаку после ошибки соперников – здесь уже был эффектный пас от Шмата.

5:0 – удачный дебют для «Васта». Следующий матч николаевцы проведут 12 сентября против «Звягеля» (Новоград-Волынский).