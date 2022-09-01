Сборная Украины по волейболу обыграла Нидерланды и вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Сборная Украины по волейболу в 1/8 финала чемпионата мира обыграла сборную Нидерландов.

Об этом сообщает «Суспільне».

Нидерланды – Украина – 0:3 (16:25, 19:25, 18:25)

Украина прошла в плей-офф на чемпионате мира благодаря двум победам на групповой стадии. В 1/8 финала сине-желтым удалось показать сверхубедительную игру против Нидерландов. В первом сете – преимущество семь очков, которое в конце выросло до девяти. Украинцы результативно отыграли на блоке, заработав четыре очка.

Однако лучший результат по блокам Украина показала во втором сете – шесть, половина из которых на счету Ильи Ковалева. Благодаря успешной блокировке украинским волейболистам удалось отыграть отставание в три очка и закончить партию с преимуществом в +6. Закончить матч Украине удалось уже в третьем сете. Украинцы дожали соперника и одержали победу. Самым результативным игроком матча стал Василий Тупчий, набравший 14 очков. 10 очков набрал Илья Ковалев.

Украина впервые в истории сыграет в четвертьфинале чемпионата мира по волейболу. И проведет лучший чемпионат мира в своей истории: на ЧМ-1998 украинцы заняли десятое место.