Украина на Евробаскете сенсационно обыграла Италию

Баскетбольная сборная Украины 5 сентября в Милане сенсационно обыграла сборную Италии.

Украина – Италия – 84:73 (16:21, 22:21, 19:15, 27:16) У: Михайлюк 25, Ткаченко 17, Санон 17, Пустовой 8, Герун 5, Близнюк 4+6 передач+6 подборов, Лэнь 3+11 подборов, Сидоров 3, Бобров 2, Лукашов. И: Полонара 19, Фонтеккьо 14, Списсу 11, Тонут 9, Риччи 9, Мэнион 8, Датоме 4, Мелли 2.

Итальянцы являются одними из хозяев турнира, все матчи группы проходят в Милане. Поэтому в пользу Италии была и местная публика, заполнившая почти 13 тысяч мест на трибунах.

После первой половины украинцы смогли лучше настроиться, выдержали третью четверть и победили в четвертой. В начале решающего периода Украина повела +4, а затем довела разницу до 11-14 очков. Самым результативным в составе Украины стал Святослав Михайлюк, отметим также Ивана Ткаченко, реализовавшего 7 из 8 бросков с игры в важные моменты, и Исуфа Санона, который помог не отпустить Италию в счете, когда Украина уступала.

После трех туров Украина гарантировала себе участие в плей-офф, и теперь будет бороться за первые места в группе. Во вторник, 6 сентября, Украина сыграет против Греции, начало в 18:00.