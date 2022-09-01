«Шахтер» в первом туре группового этапа ЛЧ разгромил немецкий «Лейпциг»

Украинский футбольный клуб «Шахтер» наголову разгромил немецкий «Лейпциг» в первом туре группового этапа Лиги Чемпионов со счетом 4:1.

Об этом клуб сообщил в Twitter.

Уже на старте поединка «Шахтер» оказался впереди.

На 57-й минуте «Лейпциг» сравнял счет, однако уже через две минуты «горняки» снова вышли вперед.

Марьяну Шведу, для которого этот матч стал дебютным в Лиге чемпионов и в составе Шахтера, удалось оформить дубль. Он забил два гола в ворота соперника на 16 и 59 минутах матча.

Еще один гол на счету Михаила Мудрика (76 минута) и полнейший разгром оформил нападающий Лассина Траоре на 85 минуте матча.

Следующий матч в Лиге Чемпионов у горняков запланирован с «Селтиком». Игра состоится в Варшаве 14 сентября в 19.45.