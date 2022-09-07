В Николаеве ради безопасности воспитанники спортшкол будут тренироваться за пределами города и онлайн

Согласно рекомендациям Министерства молодежи и спорта, детские юношеские спортивные школы Николаева переведены на тренировки в онлайн и в безопасные места за пределами города.

Об этом сообщила начальник управления физической культуры и спорта Ирина Бондаренко во время заседания депутатской комиссии по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры, туризма, молодежи и спорта.

По ее словам, уже завершена комплектация николаевских ДЮСШ на 2022-2023 учебный год. Так, 353 из 505 воспитанников ДЮСШ по единоборствам подтвердили намерение продолжить тренировку. В ДЮСШ №7 было 419 воспитанников, подтвердили свою тренировку 152, в ДЮСШ №3 было 577 воспитанников, подтвердили свою тренировку 240. Из 626 юных спортсменов ДЮСШ №1 в новом учебном году будут повышать свое мастерство 215.

При этом Ирина Бондаренко отметила, что в соответствии с рекомендациями профильного министерства группы в спортшколах должны комплектоваться при наличии 50 процентов воспитанников.

Напомним, в Николаеве в новом учебном году будут задействованы 44 тысяч учеников и 3 тысячи учителей.