Николаевские чемпионы по джиу-джитсу будут тренироваться в новых костюмах

Народный депутат от фракции «Слуга Народа» Александр Гайду передал спортсменам из николаевского бразильского клуба Джиу-Джитсу «Zr Team Nikolaev» новые спорткостюмы.

Сообщает пресс-служба нардепа.

«Мы скоро вернемся домой!» - под таким лозунгом юные воспитанники клуба бразильского джиу-джитса ZR Team Nikolaev, недавно привезшие с международных соревнований 10 медалей, провели открытую тренировку в Одессе.

Пригласили спортсмены на свои выступления и народного депутата Украины Александра Гайду, передавшего чемпионам костюмы для тренировок.

«Эти дети немало пережили за полгода: приходилось тренироваться под обстрелами в подвале, многие воспитанники уехали из города. Но желание победить и вернуться домой – сильнее. И это невероятно, что сейчас, в такой ситуации, они прославляют наш город за пределами Николаева и страны», – рассказал Александр Гайду.

По словам тренера борцов Евгения Сандула, работать в условиях войны спортсменам очень сложно. Большинство воспитанников с родителями уехали из Николаева, для занятий приходится собирать их чуть ли не по всей стране. Финансовый аспект тоже важен – участие в турнирах, поездки, экипировка – все это немалые средства, которых сейчас практически нет. Эти трудности и перспективы развития спорта в военное время спортсмены обсудили с Александром Гайду.

«Поддержка спорта сейчас – инициатива действительно очень неравнодушных людей, – говорит Евгений Сандул. – Ведь останавливаться нам нельзя – иначе отстанем от конкурентов».

Впрочем, ребята выполняют не только спортивные задачи. На арене они поднимают флаги Украины и Николаева, повествуя всему миру правду о войне на Родине.

Александр Гайду отметил, что спортсмены – бодрые, сильные и полные энергии к победе.