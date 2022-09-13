Николаевский «Васт» весь матч провел в атаках, но сыграл лишь вничью

В чемпионате Второй лиги по футболу николаевский «Васт» не смог победить «Звягель» из Новограда-Волынского.

«Васт»-«Звягель» – 0:0 В: Восконян, Швыденко, Шкиндер, Сартина, Боровский, Головин (46, Шмат), Гуменяк (80, Стеценко), Ярчук, Каранга (46, Тищенко), Витенко (61, Студенко), Берко. Предупреждения: Каранга, Головин, Тищенко, Сартина.

Матч проходил в селе Демидов в Киевской области. Николаевцы в первом тайме владели инициативой, которая воплотилась как минимум в десять угловых и штрафных. Но ни один из навесов не воплотился в гол – большую их часть вынесли защитники «Звягеля», остальные завершились попаданием в стойку и неточными ударами. «Васт» также пытался пройти защиту соперника «по земле», пасовыми комбинациями, только Берко четыре раза бил в площадь ворот – все удары забрал голкипер «Звягеля».

Второй тайм продолжился наступлением "Васта", но реализация моментов не улучшилась. Николаевцы должны были забивать не один гол, однако иногда им не везло, а иногда не хватало мастерства или собранности. Под конец матча сказалась и усталость – атаки стали не такими быстрыми, не хватало концентрации.