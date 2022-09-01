Усик рассказал, что хочет сыграть в официальном футбольном матче

Украинский боксер Александр Усик заявил, что хочет попробовать свои силы в официальном футбольном матче.

Усик рассказал, что мечтает сыграть за житомирское «Полесье», когда клуб выйдет в украинскую Премьер-лигу, сообщает FootballHub.

- Я очень хочу. У меня уже была одна детская мечта, она сбылась. Я играл в Турции за профессиональную футбольную команду Полесье. А сейчас, когда ребята немного поработают, с Божьей помощью — высшая лига. Я думаю, что мне дадут семь минут второго тайма сыграть в высшей лиге, – сказал Усик.

Боксер добавил, что его позиция на поле – центральный нападающий.

- Я буду готовиться к высшей лиге, немного скину вес, чтобы быть быстрее на поле не руками, а ногами, - рассказал боксер.

Усик дебютировал за «Полесье» в матче против «Вереса» на турнире Winter Cup в Турции, выйдя на поле на 77-й минуте.