Украинская теннисистка Цуренко обыграла россиянку

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№92 мирового рейтинга) победила россиянку Екатерину Александрову (№24 WTA) во втором круге турнира WTA 250 в словенском Портороже.

Об этом сообщает «Трибуна».

Леся Цуренко (Украина) – Екатерина Александрова – 7:5, 7:6

Матч продолжался 2 часа и 29 минут. Цуренко 1 раз подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов.

В следующем круге украинка сыграет с Еленой Рыбакиной (россиянка, выступает за Казахстан).

Напомним, что киевлянка Леся Цуренко свои первые шаги в теннисе сделала в Южноукраинске.