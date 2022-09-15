Легендарный теннисист Роджер Федерер завершит профессиональную карьеру

Легендарный теннисист, 20-кратный чемпион «Больших шлемов» Роджер Федерер объявил о завершении карьеры.

Об этом сообщает «Трибуна».

«Кубок Лейвера на следующей неделе в Лондоне станет моим последним турниром ATP. Я буду больше играть в теннис в будущем, конечно, но только не на турнирах «Большого шлема» или в туре», – сообщил Федерер.

41-летний швейцарец не выступал с прошлогоднего «Уимблдона».

Федерер – самый титулованный чемпион «Уимблдона» (8 побед). На его счету 5 побед на US Open. Всего на его счету 103 титула. Больше в истории мужского тенниса было только у Джимми Коннорса (109).