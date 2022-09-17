Экс-лидер МБК «Николаев» Питерсон переехал в Китай – он поведет за собой команду из Нанкина

Бывший игрок МБК «Николаев», американский разыгрывающий Квентин Питерсон перешел в китайский клуб «Нанкин Тунси Короли обезьян» (Nanjing Tongxi Monkey Kings).

Об этом сообщается на сайте клуба.

Команда базируется в городе Нанкин, население которого составляет около 9,3 миллиона человек. Выступает «Нанкин» на арене «Молодежный олимпийский спортивный парк» вместимостью 21 тысяча человек. Прозвище команды «Короли обезьян» – отсылка к китайской литературе и мифологии.

В прошлом сезоне команда выиграла только 2 матча в регулярном чемпионате и проиграла 36, оказавшись на последнем месте. В прошлом сезоне Питерсон выступал за «Газиантеп» в турецкой Суперлиге, где в среднем набирал за матч 17,7 очка, 4,4 подбора и 3,8 передачи. Квентину скоро исполнится 28 лет, контракт с китайским клубом он, вероятнее всего, подписал по финансовым соображениям. Скорее всего, что за годичный контракт он получит хорошие деньги и сможет потом вернуться в Европу (Турцию или Францию). Коллегами Питерсона в Нанкине станут практически одни китайские игроки, так что он, вероятнее всего, снова будет лидером команды.

Китайский чемпионат сложно сравнить с европейскими первенствами, но в нем выступают экс-игроки НБА, которые ищут возможность заработать деньги и восстановить свою карьеру. В прошлом сезоне здесь играли Джереми Лин, Ноа Вонле, Джаред Саллинджер, Джалил Окафор и другие.

Интересно, что в новости о представлении Питерсона пресс-служба китайского клуба вспоминает сначала выступления Квентина в «Николаеве», где он в среднем набирал 29,5 очка, 7,2 подбора и 6,1 передачи.