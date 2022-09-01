Николаевский «Васт» уступил в результативном поединке во Второй лиге

В 3-м туре чемпионата Второй лиги по футболу николаевский «Васт» в гостях уступил команде «Нива» из Киевской области.

"Нива" (Бузовая) - "Васт" - 3:2 Голы: 4, Сомов, 43, Головатенко, 64, Таран – 19, Каранга, 31, Шкиндер. В: Восконян, Швыденко, Боровский, Шкиндер, Сартина, Головин (78, Стеценко), Ярчук, Шмат, Каранга (78, Гуменяк), Витенко (57, Ширяев), Студенко (57, Берко).

"Нива" принимала "Васт" в Буче. Команда хозяев выиграла предыдущие два матча и считается претендентом на победу в чемпионате. После пропущенного быстрого гола (отличился экс-игрок МФК Николаев Сомов) "Васт" отыгрался, реализовав свои шансы. В эпизоде с первым голом Швыденко поборолся до конца, не дал мячу выйти за лицевую линию и отдал точную передачу на замкнувшего прострел Карангу. А в середине тайма подачу Ярчука со штрафного воплотил в гол Шкиндер – мяч полетел прямо в угол ворот и от стойки отскочил в сетку.

Но «Нива» оказалась пока самым сложным соперником николаевцев в сезоне и сравняла счет еще до перерыва. Головатенко забил со штрафного – мяч ударился о землю прямо перед голкипером и влетел в ворота. 2:2.

Во втором тайме "Нива" захватила инициативу, создала несколько голевых моментов и забила победный гол после углового. Голкипер николаевцев Восконян уже после пропущенного гола получил от футболиста Нивы коленом в лицо, но судья решил, что эпизод был случайностью. У николаевцев было немного шансов, чтобы отыграться, скорее «Нива» чуть не забила снова.

В 4-м туре 24 сентября «Васт» сыграет в номинально домашнем поединке против «Нивы» из Винницы.