Лидер баскетбольной сборной Украины будет играть в НБА за «Нью-Йорк»

Украинский атакующий защитник Святослав Михайлюк остается в НБА. Игрок подписал контракт с Нью-Йорком Никс.

Об этом сообщает «24 канал».

Святослав Михайлюк остался без команды в НБА перед стартом чемпионата Европы по баскетболу. В Торонто Репторс решили его отчислить. Однако игра на Евробаскете-2022 не оставила Михайлюка без команды в НБА. "Нью-Йорк Никс" подписали контракт с украинским атакующим защитником. Детали контракта они не сообщают.

Авторитетный инсайдер The Athletic Шемс Чарания сообщил, что Михайлюк подписал годовой частично гарантированный контракт. "Нью-Йорк Никс" станет пятой командой для украинца в НБА с момента его драфта в 2018 году.