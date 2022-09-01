Сборную россии по футболу отстранили от участия в Евро-2024, а сборную по дзюдо – от чемпионата мира

УЕФА продлил дисквалификацию россии и отстранил страну от участия в Евро-2024.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

По его словам, Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение исключить страну-агрессорку из жеребьевки квалификации к турниру. Соответственно пробиться в основную его часть россияне не смогут.

«Россиянам просто не к чему готовиться. Как и требовал, Россия не будет 9 октября в немецком Франкфурте. И, по меньшей мере, до 2024 года им не светят официальные международные футбольные соревнования! Евро-2024 пройдет без страны-агрессора», - написал Павелко.

Отметим, жеребьевка отборочного раунда Евро-2024 пройдет 9 октября во Франкфурте, а сам турнир с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

Кроме того, сборная россии не выступит на чемпионате мира по дзюдо, который с 6 по 12 октября в столице Узбекистана Ташкенте. Представителей страны-агрессора отстранили от турнира из-за военной агрессии рф в отношении к Украине.

- В чемпионате мира мы участия не примем. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) касается всех российских спортсменов, не только сборной России по дзюдо, – заявил президент Федерации дзюдо россии Василий Анисимов.

Ранее Украина заявляла о готовности бойкотировать ЧМ в Ташкенте, если Международная федерация дзюдо (IJF) допустит россиян к турниру. Наша сборная категорически против того, чтобы выходить на ковер вместе с оккупантами.

Напомним, в апреле россию и беларусь отстранили от 90-95% мировых соревнований.