Известный николаевский футболист перешел в «Ворсклу»

Уроженец Николаева, футболист Владлен Юрченко возвращается в УПЛ, он подписал контракт на три года с полтавской «Ворсклой».

Об этом сообщает сайт «Ворсклы».

С нынешним наставником полтавчан Виктором Скрипником Юрченко знаком по совместной успешной работе в луганской «Заре». Главный тренер ворсклян возлагает большие надежды на Юрченко, в котором видит огромный игровой потенциал.

Юрченко в полтавский клуб перебрался из латвийской «Риги», за которую за полгода провел 14 игр и забил 1 гол. "Рига" принадлежит российскому миллиардеру Сергею Ломакину. В мае Юрченко вместе с одноклубниками купил автомобиль для нужд ВСУ.