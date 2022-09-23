МБК «Николаев» может пропустить чемпионат, потому что ФБУ вступила в конфликт со спонсором клуба

МБК «Николаев» мимо своей воли оказался одной из сторон конфликта между БК «Прометей» и Федерацией баскетбола Украины (ФБУ). Поэтому клуб может пропустить следующий чемпионат.

Об этом сообщается на Facebook-странице клуба.

Напомним, что "Прометей" предложил МБК "Николаев" помощь в следующем сезоне. Планируется, что МБК будет базироваться в Днепропетровской области, "Прометей" обеспечит проживание и тренировку для команды.

Между Прометеем и ФБУ, владельцем клуба Владимиром Дубинским и председателем ФБУ Михаилом Бродским возник конфликт. Формально потому, что клуб будет играть в Еврокубке (его проводит компания Euroleague Basketball), а не Лиге чемпионов (ее проводит FIBA). Бродский считает, что клуб должен выступать под эгидой FIBA, в которую входит ФБУ. Сейчас федерация потребовала «Прометея»: выплатить 4,5 миллиона гривен в качестве взноса для участия в чемпионате. При этом для других клубов взнос будет 40 тысяч гривен. После этого Прометей отказался от участия в чемпионате Украины, если это требование не отменят.

«Со стороны ФБУ прозвучало заявление о намерении «Прометея» «купить» ряд клубов. Со своей стороны, мы должны объяснить следующее: - никакой попытки «купить» команду со стороны компании «Стройинвест Инжиниринг» и ее генерального директора г-на Дубинского (владелец «Прометея» – НН) не было. Понимая всю сложность ситуации в Николаеве и проявив уважение к истории нашей команды, г-н Дубинский откликнулся на просьбу МБК «Николаев» и намеревался обеспечить всем необходимым для участия в Суперлиге, тренировки и проживания в Днепре, учитывая, что Николаев находится в красной боевой зоне. действий. Никакого вмешательства в работу ни менеджмента, ни спортивного департамента тоже не было. Речь была исключительно о спонсорской помощи.

- Со своей стороны должны сообщить следующее: если эта досадная ситуация не получит своей развязки и «Прометей» не примет участия в следующем сезоне Суперлиги, МБК «Николаев», к сожалению, вынужден будет также, впервые в истории Украины, пропустить наивысший по статусу Национальный турнир. Со своей стороны мы сделали все возможное – команда во главе с Виталием Чернием укомплектована, но найти новых спонсоров в столь сжатые сроки, к сожалению, невозможно», - говорится в сообщении.

Судя по интервью Дубинского на « Трибуне », между ним и Бродским возник конфликт из-за желания распространить свое влияние в украинской баскетбольной Суперлиге. Кроме «Николаева» Дубинский согласился помочь «Кривбассу» и «Запорожью». То есть, под его влиянием будет половина участников чемпионата.

Кроме того, Дубинский предлагал спонсировать клубы. Этим могла заняться компания Divisport, которая выплатила бы каждому участнику чемпионата по 500 тысяч гривен за права на трансляцию матчей.

В прошлом чемпионате матчи транслировала ФБУ и связанный с Бродским телеканал "Обозреватель". Также Бродский ранее занимался делами проблемных клубов чемпионата и имел влияние на «Черкасские обезьяны» и «Киев-Баскет».