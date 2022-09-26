Известный бегун побил свой рекорд и пробежал марафон чуть более чем за 2 часа

Двухкратный олимпийский чемпион Элиуд Кипчоге из Кении стал автором нового мирового рекорда в мужском марафоне.

Об этом сообщает «Укринформ».

37-летний стайер 25 сентября преодолел марафонскую дистанцию в Берлине за рекордные 2 часа, 1 минуту и 9 секунд. Предыдущий мировой рекорд также принадлежал Кипчоге (2:01:39), его Элиуд установил тоже на Берлинском марафоне в 2018 году.

В 2019 году Кипчоге преодолел марафонскую дистанцию менее чем за два часа – за 1 час 59 минут и 40,2 секунды, но этот результат не признали рекордом.